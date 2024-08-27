Adıyaman Belediyesi, yarım asrı aşkın bir süredir söylediği türkülerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve şu sıralar Antalya’da tedavi gören Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe (Mustafa Aslan) için geniş katılımlı vefa gecesi konseri düzenledi. Eğriçay Parkı Millet Bahçesi’nde düzenlenen konserde, Latif Doğan, Oğuz Aksaç, Mehmet Seske, Aynur Polat, Yağız, Kahtalı Hamido, Delal Metin, Mahmut Karadağ, Hüseyin Delibalta, Ömer Çapar ve Mehmet Aslan gibi ünlü ses sanatçıları sahne alarak Kahtalı Mıçe’ye destek ve saygılarını sundular.

“Dualarımız seninle”

Gecede açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahtalı Mıçe’nin Adıyaman ve Türkiye için ne kadar önemli bir değer olduğunu vurguladı. Başkan Tutdere, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada, Adıyaman’ımızın kültür elçisi, gönül insanı, Kahtalı Mıçe’ye vefa göstermek için bir aradayız. Şu an tedavisi Antalya’da devam eden değerli sanatçımıza Adıyaman’dan selamlarımızı gönderiyoruz. Mustafa abi, sen sadece Adıyaman’ın değil, bütün Türkiye’nin kalbindesin. Adıyaman Belediyesi olarak, bundan sonra da sanatçılarımıza ve halk ozanlarımıza her zaman sahip çıkacağız, onların yanında duracağız. Kahtalı Mıçe hepimizin abisi, sevgilisi, hemşehrisidir. Buradan ona tekrar sesleniyoruz: Seni çok seviyoruz Kahtalı Mıçe”

“Kahtalı Mıçe’den canlı yayında teşekkür “

Tedavisi nedeniyle geceye katılamayan Kahtalı Mıçe, etkinliğe canlı bağlantı ile katılarak duygularını paylaştı. Mıçe, konuşmasında şunları dile getirdi: “Saygıdeğer Belediye Başkanımız, ben ne olduysam hemşehrilerimin ve beni sevenlerin sayesinde oldum. Bu vefa gecesinde sizlerle olmak çok isterdim ama rahatsızlığım nedeniyle gelemedim. Sanatçı dostlarıma gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Başta Sayın Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere olmak üzere emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Hepinize selamlarımı iletiyorum.”

“6 şubat Depreminin simgesi Saat Kulesi hediyesi”

Konserin sonunda Başkan Tutdere, sahne alan sanatçılara 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelen saat kulesi biblosu hediye etti. Vefa gecesi, Adıyaman halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, Kahtalı Mıçe’ye olan sevgi ve destek, tüm gece boyunca hissedildi.

Kaynak : PHA