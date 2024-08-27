Alınan bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Akpınar köyü Ekrem Cengiz (42) yönetimindeki 59 AFL 107 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak takla atarak şarampole devrildi.

Kazayı görenler durumu sağlık görevlilerine ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde sürücü Ekrem Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Cengiz'in cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA