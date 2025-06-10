Havadan denetim, sesli ikaz

Vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği serinleme ve piknik alanlarında Jandarma ekipleri, özellikle çocuklar ve gençler açısından tehlike oluşturabilecek su kenarlarında drone ile havadan sesli uyarılar yaparak farkındalık oluşturdu. Görüntülerde, jandarmanın kullandığı insansız hava aracının “Suya girmeyiniz, boğulma tehlikesi vardır” anonslarıyla kalabalıkları bilgilendirdiği görüldü.

Jandarma: "Halkımızın huzur ve güvenliği için aralıksız görevdeyiz"

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yaz mevsimiyle birlikte vatandaşlarımızın vakit geçirdiği mesire alanlarında ve su kenarlarında can kayıplarının önüne geçilmesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Ekiplerimiz, boğulma tehlikesine karşı önleyici faaliyetlerini drone destekli çalışmalarla sürdürmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız.”

Vatandaşlara çağrı: Uyarılara kulak verin, suya girmeyin

Adıyaman Jandarması, vatandaşları serinlemek amacıyla girdikleri kontrolsüz su alanlarının tehlike arz ettiğine dikkat çekerek, yetkililerin uyarılarına mutlaka riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA