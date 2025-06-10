Trafik kurallarına uymamak hayatlara mal oldu: "Can kaybına neden olan kazaların %48’i hız ihlali"

Yerlikaya, ölümlü kazaların nedenlerine ilişkin de detaylı bilgiler paylaştı. Kazalara yol açan en temel etkenin hız ihlali (%48,1) olduğuna dikkat çekti. Bunu şerit değiştirme (%18,5), geçiş önceliği (%14,9), dönüş kuralları ihlali (%3,7), arkadan çarpma (%1,8) ve diğer ihlaller (%13) izledi.

“Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kazaya karıştığı olaylarda toplam 54 ayrı trafik kuralı ihlali tespit edildi. Bu ihlallerin neredeyse yarısı hız kaynaklı.”

Yerleşim içi kazalarda 18, yerleşim dışı kazalarda 26 can kaybı

Kazaların konumuna göre dağılımını da açıklayan Yerlikaya, ölümlerin 18’inin yerleşim yeri içinde, 26’sının ise yerleşim yeri dışında meydana geldiğini belirtti.

“Hız sınırı 140 olan otoyollarda can kaybı yaşanmadı”

Bakan Yerlikaya, radar uygulamalarının sık yapıldığı 140 km hız sınırına sahip otoyollarda ölümlü kazanın yaşanmadığını, 130 km hız sınırı olan yollarda ise 2 can kaybı olduğunu açıkladı.

Öte yandan, 50-80 km hız sınırına sahip şehir içi yollarda 22, 90-110 km hız sınırı olan yollarda 20 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

“Bu tablo, otoyollardaki denetim sıklığının ve radar uygulamalarının ne kadar etkili olduğunu bir kez daha göstermektedir.”

"Hayatını kaybedenlerin 14’ü motosikletliydi"

Yerlikaya, hayatını kaybeden 44 kişiden 14’ünün motosiklet sürücüsü veya yolcusu olduğunu açıklayarak, motosiklet kullanıcılarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Motosiklet kullanıcılarına karşı özellikle dönüşlerde ve kavşaklarda dikkatli olunmalı. Hatalı manevralar, dikkatsizlik, ne yazık ki can alıyor.”

"Alkollü sürücünün kazasında 5 kişi hayatını kaybetti"

İzmir’de meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği bir kazaya ilişkin çarpıcı bir ayrıntı da paylaşan Bakan Yerlikaya, sürücünün daha önce üç kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğünü ve kaza günü ehliyetinin geçici olarak geri alınmış olduğunu belirtti:

“Sürücünün ehliyeti yoktu. Buna rağmen direksiyon başına geçti. Bu ihmalkârlık 5 vatandaşımızın canına mal oldu.”

“Her kaza ayrı ayrı inceleniyor”

İçişleri Bakanı, meydana gelen ölümlü trafik kazalarının tamamının tek tek incelendiğini ve kamuoyuyla tüm detayların paylaşılacağını belirtti:

“Amacımız yalnızca verileri açıklamak değil, her kazadan ders çıkarmak ve benzer acıların tekrar yaşanmasının önüne geçmektir.”

Kaynak : PHA