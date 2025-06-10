Zeyrek’in naaşını hastaneden alan Özel, cenaze aracına da bindi

“Ferdi benden daha Manisalıydı… Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır”

6 Haziran’da geçirdiği elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybeden Ferdi Zeyrek’in cenazesi sabah saatlerinde Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi’nden alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bizzat katıldığı bu süreçte, cenaze aracıyla gasilhaneye ve ardından camiye eşlik etti. Hastane önünde toplanan yüzlerce kişi, gözyaşlarıyla alkış tuttu.

İlk tören belediye önünde: “Üç yavrum var, hem anne hem baba olacağım”

Manisa’nın 17 ilçesinde bin 766 camide sela okunurken, ilk resmi tören Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde yapıldı. Binlerce Manisalı, belediye binasının önünde Zeyrek’e son görevini yerine getirdi.

Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek törende yaptığı konuşmada, “Üç yavrum var. Sözümü tutacağım, onlara hem anne hem baba olacağım” diyerek duygu dolu anlar yaşattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, gözyaşları içerisinde şunları söyledi:

“Ferdi benden daha Manisalıydı. Manisa’ya ve insanlarına olan bağlılığıyla örnek bir başkandı. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Onun emanetine sahip çıkacağız.”

Cenaze töreninde on binler, farklı siyasi partilerden isimler bir arada

Hatuniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda dev bir kalabalık toplandı. Zeyrek’in naaşı Türk bayrağı ve Manisaspor bayrağına sarılı şekilde taşındı. Törene CHP'nin önceki genel başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin’in yanı sıra Mansur Yavaş, Muhittin Böcek, Vahap Seçer gibi CHP’li belediye başkanları da katıldı.

CHP dışında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez gibi çok sayıda siyasi isim de törende hazır bulundu.

Zeyrek ailesine büyük destek, Manisa sokakları doldu taştı

Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ile çocukları Nehir (18), Elif ve Zeynep (7) törende ayakta durmakta zorlandı. Cenazeye katılanlar, “Yastayız” ve “Unutmayacağız” pankartlarıyla Manisa sokaklarını doldurdu. CHP Lideri Özgür Özel, cenazenin başından bir an olsun ayrılmadı.

Şehitlere yakışır bir uğurlama: Binlerce kişi karanfillerle mezarlığı doldurdu

Cumhuriyet Meydanı’ndan Çatal Mezarlığı’na kadar insan seli oluştu. Türk bayrağına sarılı naaş, güçlükle taşınarak aile mezarlığında toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in defnine bizzat katıldı. Mezarlık alanı izdiham nedeniyle zaman zaman kilitlendi.

Zeyrek’in mezarı, Manisalılar tarafından binlerce karanfille donatıldı. Törende “Ferdi Başkan” sloganları yükselirken, Manisalılar dualarla başkanlarına veda etti.

Kaynak : PHA