“Kuraklık, don, dolu vurdu; çiftçinin yüzü gülmüyor”

“Çiftçi bu yıl toprağa umudunu bağladı, karşılığını alamadı”

Bölgede geçen haftadan bu yana başlayan hasat süreciyle ilgili açıklama yapan Başkan Turanlı, verim düşüklüğünün ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Özellikle kuraklık, geç gelen yağışlar, don ve dolu gibi doğa olaylarının peş peşe yaşandığını dile getiren Turanlı, çiftçinin elindeki tüm olanakları seferber ettiğini ancak hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti:

“2025 yılı çiftçimiz için adeta bir sınav yılı oldu. Çiftçilerimiz tüm imkânlarını zorlayarak, kredi kullanarak, borçlanarak üretim yaptı. Ancak doğa şartları bir kez daha çiftçimizin emeğini heba etti.”

Verim düşüklüğü alarm veriyor: “Dekara buğday 150-250, nohut 80-120 kilo”

Kahta Ziraat Odası’nın sahadan edindiği verilere göre, buğday ve arpa gibi ürünlerde verim ortalama 150-250 kg/da, nohutta ise 80-120 kg/da aralığında kaldı. Turanlı, bu değerlerin çiftçinin giderlerini karşılamaya yetmediğini belirtti:

“Üretim sezonunda önce kuraklık, ardından gelişim döneminde don ve dolu felaketi yaşandı. Ürünler büyük zarar gördü. Hasatla birlikte gerçek tablo ortaya çıktı. Verim bu yıl çiftçinin emeğinin karşılığı değil.”

“Arpa, buğday ve nohut da afet kapsamına alınmalı”

Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenen Turanlı, özellikle dondan zarar gören ürün gruplarına arpa, buğday ve nohutun da eklenmesi gerektiğini söyledi:

“Buğday, arpa ve nohut bölge çiftçisinin temel geçim kaynağı. Bu ürünlerin afet kapsamına alınarak zarar gören üreticilere doğrudan destek verilmesi elzemdir. Çiftçinin bu sezonu atlatabilmesi için borç erteleme, faiz indirimi ve hibe desteği gibi somut adımlar bekliyoruz.”

“Aksi halde köyden kente göç hızlanır”

Tarımın sürdürülebilirliği için çiftçinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Turanlı, aksi halde kırsalda üretimin sona ereceği uyarısında bulundu:

“Eğer bu zor süreçte çiftçilerimizin elinden tutmazsak, kırsal üretim çöker. Tarımsal üretimin devamı için bu yıl bir dönüm noktasıdır. Aksi halde köyden kente göç hız kazanacak, tarım alanları boş kalacak.”

Kaynak : PHA