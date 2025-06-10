“Adıyaman şubemiz Türkiye'nin en başarılı şubelerinden biri”

“30 yıldır mücadele ediyoruz, kararlılıkla devam edeceğiz”

6 Haziran’da Sağlık-Sen’in 30. yılını kutladıklarını hatırlatan Barutçu, sendikanın kurucusu Mehmet Akif İnan’ın “Erdemliler Hareketi” anlayışı doğrultusunda sendikacılık yapmaya devam ettiklerini belirtti. “Sadece özlük hakları ve mali konular değil, toplumsal konularda da duyarlılıkla hareket eden bir sivil toplum örgütüyüz” diyen Barutçu, şunları söyledi:

“İnşallah Ağustos ayında toplu sözleşme süreci başlamakta. Bu süreç için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Allah nasip ederse kamu işvereniyle birlikte toplu sözleşme masasına oturacak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın hakkını savunacağız. Güzel kazanımlar elde etmek için kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.”

“Adıyaman’daki teşkilatımız Türkiye’ye örnek”

Adıyaman’daki Sağlık-Sen teşkilatının başarısına özel vurgu yapan Barutçu, şube başkanı Yakup Çelik ve yönetim ekibini şu sözlerle tebrik etti:

“Adıyaman'daki sağlık sen şubemiz gerçekten Türkiye'nin en başarılı şubelerinden bir tanesi. 3700’e yakın üyemiz var. Şube başkanımız Yakup Çelik ve teşkilat mensuplarımız, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın problemlerine karşı büyük bir duyarlılık gösteriyorlar. Bu başarılarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum.”

“Bayramı memleketimde geçirdim, halkımıza teşekkür ediyorum”

Bayramı ailesiyle birlikte Adıyaman’da geçirdiğini belirten Barutçu, tüm hemşehrilerine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Bayram nedeniyle birkaç gündür Adıyaman’dayız. Ailemle, dostlarımızla, sağlık çalışanlarımızla birlikte güzel bir bayram geçirdik. Adıyaman’daki tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın, hemşehrilerimizin, dostlarımızın bayramını yürekten kutluyorum. Rabbim hep birlikte nice güzel bayramlara ulaşmayı nasip etsin inşallah.”

Kaynak : PHA