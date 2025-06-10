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Genel Başkanımız Özgür Özel:"Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz yol arkadaşımı kaybettim. Siyaset arkadaşından öte çocukluk, gençlik arkadaşımı kaybettim.Manisa yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden birini kaybetti. Hakkınızı helal edin." pic.twitter.com/ebvj1qGp7j — CHP ???????? (@herkesicinCHP) June 10, 2025

Özel, "Siyaset arkadaşından öte çocukluk, gençlik arkadaşımı kaybettim. Manisa yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden birini kaybetti. Hakkınızı helal edin” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Manisa’nın önemli bir değerini yitirdiğini vurgulayan Özel, “Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz yol arkadaşımı kaybettim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşam mücadelesine yenik düşen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için duygusal bir veda konuşması yaptı.

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