UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bir hafta boyunca dolu dolu kutlandı. Binlerce Manisalının katıldığı kortej yürüyüşü ile festival coşkusu doruğa ulaştı.

Sultan Camii önünde başlayan kortej yürüyüşüne, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Nurcan Zeyrek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile çevre illerin il başkanları, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile on binlerce Manisalı katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden kortej yürüyüşündeBaşkan Zeyrek ve protokol üyeleri, Manisalıları selamladı.