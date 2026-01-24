Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve zorlu hava koşulları nedeniyle kapanan kırsal yol ağında ulaşımın sağlanması amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli ulaşımının sağlanması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin il genelinde gece gündüz görev başında olduğu belirtildi. Açıklamada, kırsal bölgelerde köy yollarını ulaşıma açmak amacıyla 96 araç ve 123 personelin sahada aktif olarak çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ekiplerin karanlık ve zorlu arazi koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, kapanan yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

Kaynak : PERRE