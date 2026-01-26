Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'da bugün parçalı bulutlu bir hava beklenirken,önümüzdeki bir kaç gün boyunca yağış beklenmediği açıklandı.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

26 Ocak Pazartesi Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 0/ 9

Besni: 0/ 4 Derece

Çelikhan: -3/ 5

Gerger: -1/ 7 Derece

Gölbaşı: -1/ 6 Derece

Kahta: 1 / 7Derece

Samsat: 0/ 6Derece

Sincik: -4 / 4 Derece

Tut: 1 / 6 Derece

27 Ocak Salı Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 3/ 11

Besni: 3/ 6 Derece

Çelikhan: -2 / 4

Gerger: 2/ 7 Derece

Gölbaşı: 1/ 6Derece

Kahta : 3 / 8 Derece

Samsat: 1/ 8Derece

Sincik: -4/ 3 Derece

Tut: 2 / 5 Derece

