Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'da bugün parçalı bulutlu bir hava beklenirken,önümüzdeki bir kaç gün boyunca yağış beklenmediği açıklandı.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;
26 Ocak Pazartesi Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 0/ 9
Besni: 0/ 4 Derece
Çelikhan: -3/ 5
Gerger: -1/ 7 Derece
Gölbaşı: -1/ 6 Derece
Kahta: 1 / 7Derece
Samsat: 0/ 6Derece
Sincik: -4 / 4 Derece
Tut: 1 / 6 Derece
27 Ocak Salı Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 3/ 11
Besni: 3/ 6 Derece
Çelikhan: -2 / 4
Gerger: 2/ 7 Derece
Gölbaşı: 1/ 6Derece
Kahta : 3 / 8 Derece
Samsat: 1/ 8Derece
Sincik: -4/ 3 Derece
Tut: 2 / 5 Derece
Kaynak : PERRE