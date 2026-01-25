AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, deprem 25 Ocak 2026 tarihinde saat 19.13'te kaydedildi. Yerin 7.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Nurdağı olduğu bildirildi.
Deprem sonrası ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmezken, bölgede kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi.
Yetkililer, vatandaşların resmi kurumların bilgilendirmelerini takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu.
Adıyaman Kadın Platformu'ndan 'Rojava' açıklaması: 'Kadın bedenine yönelik savaşa hayır' - Videolu Haber
İçeriği Görüntüle
Deprem Bilgileri (AFAD)
Büyüklük: 4.1 (Mw)
Merkez: Nurdağı (Gaziantep)
Tarih: 25 Ocak 2026
Saat: 19.13.26 (TSİ)
Derinlik: 7.82 km
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS