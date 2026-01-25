Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyamanlı Basın Mensupları “Muhabbet Akşamları” programında bir araya geldi

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmezken, bölgede kısa süreli paniğe neden olduğu öğrenildi.

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre, deprem 25 Ocak 2026 tarihinde saat 19.13'te kaydedildi. Yerin 7.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Nurdağı olduğu bildirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.