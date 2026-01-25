Tek liste ile gidilen seçimli kongrede oyların tamamını alan Dayan, Besni İlçe Başkanı oldu.

Kongreye Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Merkez İlçe Başkanı Mikdat Yoldaş, Samsat İlçe Başkanı Mustafa Çiçek, Tut İlçe Başkanı Murat Korkmaz, Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, Besni Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayati İşitmen ile partililer katıldı.

Divan üyelerinin belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Divan üyeliklerine Mustafa Baba, Mikdat Yoldaş ve Ender Bilgiç seçildi.

'Türkiye'nin en büyük problemi adalet ve ekonomidir'

Kongrede konuşan Anahtar Parti Besni İlçe Başkanı Ahmet Tevfik Dayan, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek şunları söyledi:

'Değerli misafirler, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, teşkilatımızın güzide mensupları, STK temsilcilerimiz, hareketimize gönül veren omuzdaşlarımız, basın emekçilerimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz... Anahtar Parti Besni İlçe Başkanlığı'nın 1. olağanüstü kongresine hoş geldiniz, şeref verdiniz.'

Dayan, Anahtar Parti'nin ülkedeki sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

'Ülkemiz yaklaşık 10 yıldır her geçen gün dozu artan derin bir yoksullukla karşı karşıya kalmaktadır. Yine ülkemizde şirazesi kaymış bir hukuk sistemi ve yozlaşmış adalet mekanizması insanların kurumlardan umudunu yitirmesine sebep olmuş, toplumda bir bezginlik hali hakim olmuştur.'

Dayan, ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

'Çiftçisinin perişan, emeklisinin karnını doyuramadığı, asgari ücretlisinin ay sonunu getiremediği, sanayicisinin fabrikalarına kilit vurduğu ya da iflas sarmalına girdiği vahim bir Türkiye manzarası ile karşı karşıyayız.'

'Haysiyetli itiraz kürsüsü olarak varız'

Ahmet Tevfik Dayan, Anahtar Parti'nin toplumsal sessizliğe karşı bir duruşu temsil ettiğini belirterek şunları söyledi:

'Bu ortamda Anahtar Parti, sessiz kitlelerin ve sükûta bürünmüş, hakkını savunacak insanların varlığına inancını yitirmek üzere olan milletin haysiyetli itiraz kürsüsü olarak mücadele meydanında var olma iradesini temsil etmektedir.'

Konuşmasında genç kadrolar vurgusu yapan Dayan, şöyle konuştu:

'Bugünkü iktidar siyasetçilerinin memleket yönetmeye başladığı yaşlardayız ve onlardan daha liyakatli, daha yetenekli, daha bilgili ve ehliyetliyiz.'

'Biz kimiz?'

Dayan, Anahtar Parti'nin temel yaklaşımını da şu sözlerle özetledi:

'Saltanatçı-monarşist değil cumhuriyetçiyiz. Siyasal İslamcı değil Müslümanız. Irkçı değil kültür milliyetçisiyiz. Otokrat değil demokratız. Hurafe ve hamasetle değil akıl ve bilimi merkeze alan politikalar geliştiriyoruz.'

Dayan konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

'Sadakatli kifayetsizlerden devleti alacağız. Önümüzdeki dönem sadakatli kifayetsizlerle liyakatli şöhretsizlerin mücadelesine sahne olacak. Merak etmeyin biz kazanacağız.'

İl Başkanı Alsan: 'Milletin sofrasına ekmek olacak bir parti kurduk'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan da kongrede yaptığı konuşmada partinin kuruluş sürecini hatırlatarak şunları söyledi:

'Kıymetli misafirler, değerli Besnililer, hepiniz Besni birinci ilçe kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz.'

Alsan, Anahtar Parti'nin 28 Ekim 2024 tarihinde kurulduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Genel başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu'nun 30 yıllık bir geçmişi var. Altılı masanın yedinci ayağını görünce itirazını belirtti, masadan kalktı. Bu itirazın üzerine bir şeyler yapmak lazımdı.'

'Yıpratmadıkları hiçbir hassasiyetimiz kalmadı'

İl Başkanı Alsan, Türkiye'nin temel değerlerinin istismar edildiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyeti korumak, devleti korumak, milleti korumak, bayrağı korumak, ezanı korumak... Bizim yıpratmadıkları hiçbir hassasiyetimiz kalmadı biliyorsunuz. Dindarlığımızdan vurdular, milliyetçiliğimizden vurdular.'

Alsan, partilerinin hedefini şu sözlerle dile getirdi:

'Hakiki manada bayrağı indirmeyecek, ezanı dindirmeyecek, milletin sofrasına ekmek olacak bir parti kurduk.'

'Baraj problemimiz yok, milletin derdine derman olacağız'

Alsan, Anahtar Parti'nin kısa sürede teşkilatlanmasına dikkat çekerek şöyle konuştu:

'Görülüyor ki Anahtar Parti'nin bir yıllık bir sürede baraj problemi kalmadı. Bizim baraj problemimiz yok. Bizim vatandaşın dertlerine derman olmamız lazım.'

Teşkilat yapısında liyakat vurgusu yapan Alsan, şu ifadeleri kullandı:

'Bu memleketin derdi, sorunu çözülecekse liyakatli kadrolarla çözülecek. Sadece sadakat değil liyakat olması lazım.'

Tarım çalıştayı mesajı

Alsan, Besni'nin tarım ve hayvancılık potansiyeline de değinerek şu bilgiyi paylaştı:

'Allah nasip ederse bahar ayında başkanlarımızla birlikte bir tarım çalıştayı düzenlemeyi planlıyoruz. Adıyamanımızın ve Besnimizin tarımda, hayvancılıkta sıkıntılarını ele alacağız.'

Konuşmaların ardından kongre iyi dileklerle tamamlandı. Delegelerin oylarıyla yeniden ilçe başkanı seçilen Ahmet Tevfik Dayan, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak : PERRE