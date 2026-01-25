Başkan Murat Çeliker'i ve yönetimini AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, yerel basının şehirlerin hafızası olduğunu vurgulayarak, basının sadece haber aktaran bir mecra değil, aynı zamanda kamuoyunu doğru bilgilendiren, sorunları gündeme taşıyan ve çözüm süreçlerine katkı sunan önemli bir yapı taşı olduğunu ifade etti.

Mustafa Alkayış, yerel basının güçlü olmasının demokrasinin güçlenmesi anlamına geldiğini belirterek, 'Yerel basın, vatandaş ile yöneticiler arasında köprü vazifesi görmektedir. Adıyaman'ın sesi olan basın mensuplarımızın ortaya koyduğu emek ve sorumluluk bilinci son derece kıymetlidir' dedi.

Adıyaman'ın özellikle son yıllarda yaşadığı zorluklar ve 6 Şubat depremleri sonrası süreçte basının üstlendiği role de değinen Mustafa Alkayış, afet dönemlerinde yerel basının sahadaki gerçekleri en hızlı ve doğru şekilde kamuoyuna aktardığını, bu yönüyle hayati bir görev üstlendiğini dile getirdi. Mustafa Alkayış, basın mensuplarının her şartta fedakarca çalıştığını belirterek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker ise, yerel basının dün olduğu gibi bugün de halkın gözü, kulağı ve sesi olmaya devam ettiğini söyledi. Başkan Murat Çeliker, yerel basının toplumun her kesimine temas ettiğini, vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini kamuoyuna taşıyarak önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Başkan Murat Çeliker, konuşmasında cemiyetin yürüttüğü çalışmalar ve basın camiasının yapısı hakkında kapsamlı bilgiler verdiklerini belirterek, gazetecilik mesleğinin itibarının korunması adına meslek kanununun bir an önce hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Murat Çeliker, gazeteciliğin belirli ilke, etik ve sorumluluklar çerçevesinde icra edilmesi gereken bir meslek olduğunu vurgulayarak, bu alanda yetkinlik ve kurumsallığın güçlendirilmesinin hem basın mensupları hem de kamuoyu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Murat Çeliker, basın mensuplarının zor şartlar altında görev yaptığını hatırlatarak, yerel basının desteklenmesinin hem basın özgürlüğü hem de sağlıklı bir kamuoyu oluşması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak ziyaretlerinden dolayı Mustafa Alkayış'a teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

