Adıyaman Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren ADIMEK Siteler Kadın ve Gençlik Merkezi, anlamlı bir eğitim çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Çeşitli nedenlerle çocukluk yıllarında okula gidemeyen kadınlar, merkezde açılan okuma-yazma kurslarıyla yıllardır içlerinde kalan öğrenme isteğini gerçeğe dönüştürüyor.

Kısa sürede büyük adım

Uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülen kurslarda, kadınlar yaklaşık bir buçuk aylık eğitim sürecinde okuma ve yazmanın temelini öğreniyor. Yaşları 50 ile 60 arasında değişen kursiyerlerin derslere gösterdiği ilgi ve kararlılık, dikkat çekiyor.

Kurs eğitmeni Canan Arslan, eğitim sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

'Çoğunluğu 50-60 yaş grubunda olan 12 öğrencimiz var. Süreç zorlayıcı olsa da hepsi büyük bir istekle çalışıyor. Okumanın yaşı olmadığını herkese bir kez daha gösteriyorlar. Kursiyerlerimiz sadece harfleri öğrenmiyor, geleceğe daha güvenle bakmayı da öğreniyor.'

'Bu yaşta öğrenmek tarifsiz bir mutluluk'

Kursa katılan 61 yaşındaki Yıldız Vural, okuma yazma öğrenmenin kendisi için taşıdığı anlamı duygusal sözlerle anlattı. Yıllarca okula gidememenin eksikliğini hissettiğini dile getiren Vural, 'Biz aslında okumayan insanlar olarak 'bakan körlerdik'. Bu yaşta torunlarım gelin olacak ama ben hâlâ öğrenmenin peşindeyim. Bu imkânı bize sağlayan Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum' dedi.

Kadınlardan Başkan Tutdere'ye teşekkür

Kursa katılan kadınlar, kendilerine bu fırsatı sunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkürlerini dile getirdi.

Yurdagül Kızılay, 'İlkokul mezunuyum ama kendimi geliştirmek istedim. Ortamımız da hocamız da çok güzel. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Necla Meşe ise hayatında ilk kez okuma yazma öğrendiğini belirterek, 'Hiç okula gitmedim, beni göndermediler. Bu yaşta okuma yazma öğrenmek anlatılamaz bir duygu. Belediye başkanımıza ve ekibine bu sürece vesile oldukları için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE