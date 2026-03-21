Adıyaman Belediyesi'ne ait Halk Ekmek'in modern ve teknolojik altyapısıyla gerçekleştirilen üretim sürecinde, kentin kültürel mirasının önemli bir parçası olan bayram peksimetleri özenle hazırlandı. Paketlenen ürünler, şehrin farklı noktalarındaki Halk Ekmek büfelerinde vatandaşlara dağıtıldı.

Vatandaştan Yoğun İlgi

Uygulama, ilk günden itibaren Adıyamanlıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bayram sabahı büfelerde oluşan hareketlilik dikkat çekerken, vatandaşlar ücretsiz sunulan peksimetlerle hem nostaljik bir lezzeti yeniden tatma hem de bayram coşkusunu paylaşma imkânı buldu.

'Bayramın Bereketini Birlikte Paylaşıyoruz'

Üretim ve dağıtım sürecini yakından takip eden Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bayramların birleştirici gücüne dikkat çekti ve şunları ifade etti:

'Ramazan Bayramı'nın ruhuna uygun, hemşehrilerimizle gönül bağı kurabileceğimiz anlamlı bir çalışmayı hayata geçirdik. Adıyaman'ımızın kültürel değerlerini yaşatmak ve bayramın bereketini birlikte paylaşmak için geleneksel peksimetimizi ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi bizleri memnun etti. Sosyal ve kültürel projelerle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE