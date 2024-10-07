Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. Erdal Yavuz, güneşte bekletilen salçalar ve kurutmalıklarda havada bulunan asbest ve tozun sağlık açısından büyük tehlike oluşturduğunu belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

“Asbest ve Tozlar Salçalarınızı ve Kurutmalıklarınızı Tehdit Ediyor”

Deprem sonrası yıkımların devam ettiği Adıyaman’da, özellikle kırsal kesimlerde kış hazırlıkları başladı. Kadınlar, sebzeleri iplerde kurutuyor, salçaları tepsilerde güneşte bekletiyor. Ancak, şehirde devam eden yıkım çalışmaları ve havadaki toz, bu gıdalar üzerinde büyük bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Dr. Erdal Yavuz, "Salçaların ve kurutmalıkların havadaki tozlardan, özellikle asbestli tozlardan etkilenmesi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir" diyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adıyaman’da Halen Devam Eden Yıkımlar ve Toz Sorunu

Adıyaman’da yıkım çalışmaları, mahkeme süreçleri tamamlanan birçok binanın yıkılmaya devam etmesiyle sürüyor. Şehir adeta bir şantiye görünümünde ve bu durum halk sağlığını olumsuz etkiliyor. Dr. Erdal Yavuz, şehirde devam eden çevre sağlığı sorunlarını şu sözlerle dile getirdi: "Yıkımların devam ettiği bölgelerdeki toz, asbest ve bakteriler insan sağlığı için ciddi risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızı maske kullanmaları ve güneşte bekletilen gıdalara dikkat etmeleri konusunda sürekli uyarıyoruz."

Vatandaşlara Çağrı: “Salçalarınızı ve Kurutmalıklarınızı Koruyun”

Dr. Yavuz, özellikle kışlık yiyecek hazırlıkları yapan vatandaşların gıdalarını korumaları gerektiğini belirtti: "Salçalarınızı ve kurutmalıklarınızı güneşte üzeri açık bırakmayın. Havadaki asbest ve tozlar, bu gıdalara bulaşarak sağlığınıza zarar verebilir. Mümkünse bu yıl hazır salça ve kurutmalık tüketin ya da daha steril koşullarda hazırlayın."

Kadınlar Tozdan Şikayetçi Ama Çaresiz

Adıyaman’da salça ve kurutmalık hazırlıkları yapan kadınlar da tozdan şikayetçi, ancak yaşadıkları ekonomik zorluklar nedeniyle başka çarelerinin olmadığını ifade ediyorlar. “Daha ekonomik olduğu için kurutmalıkları şimdiden hazırlamak zorundayız, ancak toz her yerde. Salçalarımızı da güneşte bekletmek zorundayız” diyen kadınlar, yaşadıkları çaresizliği dile getirdiler.

Kaynak : PHA