45 yıllık bir geçmişe sahip olan cemiyet, büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, müziğin iyileştirici gücüne olan inancıyla yeniden bir araya geliyor.

Cemiyet Başkanı Erdal Oranlı: “Müzik, Yaralarımızı Saracak”

Adıyaman Musiki Cemiyeti Başkanı Erdal Oranlı, deprem sonrası yaşadıkları zorluklara değinerek, iki üyelerini kaybettiklerini ve birçok üyenin şehirden ayrıldığını söyledi. Oranlı, üyelerin yavaş yavaş geri dönmeye başladığını belirterek, “Müzik, şehrimizin yaralarını saracak ve kaybettiğimiz huzuru geri getirecek. Adıyaman’da müziğin, ruhsal ve manevi bir rahatlama sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

“Büyük Bir Afet Yaşadık, Ama Müziğimizle Yeniden Doğacağız”

Deprem felaketinin sadece binaları değil, insanların hayatlarını da yerle bir ettiğini vurgulayan Oranlı, musiki cemiyetinin de bu süreçten büyük darbe aldığını ifade etti. “Cemiyetimizin faaliyet gösterdiği tarihi Askerlik Şubesi binası da ağır hasar aldı. Ne yazık ki iki kıymetli üyemizi ve sevdiklerini kaybettik. Depremin ardından 20 ay boyunca bir araya gelemedik. Birçok üyemiz şehir dışına gitti. Ancak şimdi toparlanıyoruz ve müziğimizle, türkülerimizle acılarımızı hafifletmek ve şehrimizin yaralarını sarmak istiyoruz” diye konuştu.

Müzik Ruhun Gıdasıdır: Sonbahar Konseri ile Moralleri Yükseltmeyi Hedefliyorlar

Adıyaman Musiki Cemiyeti, yeniden çalışmalarına Gençlik Merkezi’nde başladı. Başkan Oranlı, yoğun bir katılım olduğunu ve özellikle gençlik korolarının büyük ilgi gördüğünü belirtti. Oranlı, “Müziğin birleştirici gücüyle yaralarımızı saracağız. Hedefimiz, düzenleyeceğimiz sonbahar konseriyle halka moral vermek. Hep birlikte, yeniden hayata sarılmak için bir adım atacağız” dedi.

Kaynak : PHA