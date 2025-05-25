Gençlerin talebi üzerine dev ekran kuruluyor

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin öncülüğünde, kentteki gençlerin yoğun talebi üzerine organize edilen etkinlikte, EuroLeague Final Four mücadelesi hep birlikte izlenecek. Başkan Tutdere, yaptığı açıklamada, “Gençler istedi, biz de hemen harekete geçtik. Şehrimizin gençleriyle birlikte temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun yanında olmak için Eğriçay Parkı’na dev ekran kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Sporseverler tek yürek olacak

Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonlarından biri olan EuroLeague’de Final Four’a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko’nun, Fransız temsilcisi AS Monaco karşısındaki mücadelesi, Adıyaman’da büyük bir coşkuya dönüşecek. Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm sporseverler, basketbol tutkunları ve Fenerbahçe taraftarları maçı dev ekranda izlemeye davet edildi.

Eğriçay Parkı’nda festival havası

25 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde, Eğriçay Parkı’nda katılımcılar için çeşitli ikramlar ve etkinlikler de planlanıyor. Ailelerin ve gençlerin birlikte zaman geçirebileceği etkinlik alanında maçın heyecanı, şehirde adeta bir festival havasına dönüşecek.

Adıyaman Belediyesi’nden birlik çağrısı

Adıyaman Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun Avrupa’nın zirvesine yürüdüğü bu yolda, birlik ve beraberlik içerisinde takımımıza destek vermek istiyoruz. Tüm halkımızı, ailece bu coşkuya ortak olmaya ve Fenerbahçe’nin Avrupa zaferi yolculuğuna tanıklık etmeye davet ediyoruz.”

Final Four heyecanı, 25 Mayıs Pazar akşamı Adıyaman’da büyük bir buluşmaya sahne olacak. Dev ekran karşısında on binlerce yürek, Fenerbahçe Beko’nun başarısı için tek yürek olacak.

Kaynak : PHA