6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası Adıyaman’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı spor tesislerinin depremde gördüğü hasar üzerine yapılan performans analizleri sonuçlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı teknik ekiplerinin yürüttüğü analizler neticesinde, Adıyaman Atatürk Stadyumu, Cumhuriyet Spor Salonu, 100. Yıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kâhta Kapalı Spor Salonu’nun yıkımına karar verildi.

"34 Tesisin Bakım ve Onarımı Tamamlandı"

Deprem sonrası Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı spor tesislerinin büyük bölümü barınma ve lojistik merkezleri olarak kullanılmıştı. İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen 34 tesisin bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Bu süreçte 23 tesisin bakım ve onarımı tamamlanırken, 8 tesisin yatırımı tamamlanmış ve 3 tesisin de yapımı devam etmektedir.

"Hasar Tespiti ve Performans Analizleri"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu, Adıyaman Atatürk Stadyumu, Cumhuriyet Spor Salonu, 100. Yıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kâhta Kapalı Spor Salonu az hasarlı olarak değerlendirilmişti. Ancak yapılan detaylı deprem performans analizleri sonrası, bu yapıların can ve mal güvenliğini sağlayacak seviyede olmadığı tespit edildi.

"AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan'dan Açıklama"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, spor tesislerinin yıkım kararı ile ilgili bir açıklama yaptı. Şan, "İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan detaylı Performans analizi sonucunda Adıyaman Atatürk Stadyumu, Cumhuriyet Spor Salonu, 100. Yıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kâhta Spor Salonu’nun yıkımına karar verildi. Sporseverlerimiz, sporcularımız ve gençlerimiz müsterih olsunlar. Adıyaman Atatürk Stadı başta olmak üzere bütün spor tesislerimizi yeniden yapacak ve milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

"Yıkım ve Yeniden Yapım Süreci Başlıyor"

Deprem performans analizi sonuçları neticesinde alınan yıkım kararının ardından, özellikle Adıyaman Atatürk Stadyumu ve diğer tesislerin yeniden yapımı için ihale sürecinin başlatıldığı duyuruldu. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte, spor tesisleri hem modern hem de deprem güvenli hale getirilerek Adıyaman halkının hizmetine sunulacak.

Bu süreçte Adıyaman, hem sporculara hem de gençlere güvenli ve modern tesisler kazandırarak, yeniden inşa döneminde sporun ve gençliğin geleceğini güvence altına almayı hedefliyor.

Kaynak : PHA