Malatya merkezli depremi hisseden Adıyamanlı vatandaşlar korku ve panikle kendilerini ev ve işyerlerinden dışarı attılar.



"Adıyaman'da vatandaşlar büyük korku yaşadı"

AFAD'dan yapılan açıklamada öğlen 12.54'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3'lük deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman'da korku ve paniğe neden olurken

Herhangi bir can kaybının olmadığı açıklandı. Deprem korkusuyla birlikte Adıyamanlı vatandaşlar kendilerini bulundukları binalardan ve iş yerlerinden dışarıya attı.

Kaynak : PHA