Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde Adana Büyükşehir Belediyesi, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali bu sene 18-20 Ekim’de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Vali Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında belediye başkanları, oda başkanları ile diğer kurul üyelerinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali Üst Kurul Toplantısı’nda festivalin hazırlık süreci ele alındı. Toplantının ardından Adana’nın zengin kültürünü yansıtan ve bir Adana markası haline gelen Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne ilişkin bir değerlendirmede bulunan Vali Köşger, gastronomisiyle dünya çapında bilinirliği artan Adana’nın artık lezzet tutkunlarının rotasında yer aldığını dile getirdi. Bunda Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin büyük bir katkısı olduğunu ifade eden Vali Köşger, “İlimizin ünü sınırları aşan lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla 2017 yılından bu yana düzenlediğimiz festivalimiz, her geçen yıl zenginleşen içerikleriyle ülkemizin en canlı, en dinamik organizasyonlarından biri haline gelmiş durumda. Çünkü eğlence ile lezzeti harmanlayan festivalimiz; Adana’nın sıcakkanlı ruhunu, şehrimizin güzel atmosferini yansıtmayı başarıyor.” dedi.

Binlerce misafiri ağırlayan; konferanslarla, yemek atölyeleriyle birçok ilke imza atan festivalin bu yıl 18-20 Ekim’de düzenleneceği bilgisini veren Vali Köşger, “Tüm paydaşlarımızla büyük emekler vererek düzenleyeceğimiz festivalimizin her sene olduğu gibi bu yıl da göz dolduracağına eminim. Şimdiden gerek yurtiçi gerekse yurtdışından misafirlerimizi lezzet dolu bir eğlenceye beklediğimizi ifade etmek isterim. 18-20 Ekim tarihlerinde rotanız Adana olsun.” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA