Alınan bilgiye göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü çalışma sonucunda bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, jelatin poşete sarılı 15 parça halinde toplam 16 kilo 815 gram Skunk ele geçirdi.

Araç içerisinde ki A.S ve R.E isimli şüpheliler ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S isimli şahıs tutuklandı, R.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : PHA