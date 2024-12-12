Toplantıda, yürütülen altyapı yenileme projeleri hakkında bilgilendirme yapılırken, muhtarlar ve sivil toplum temsilcileri de mahallelerindeki sorunları ve çözüm önerilerini dile getirme fırsatı buldu. Toplantının amacı, mahallelerde süren altyapı çalışmalarında yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek olarak açıklandı.

“Vatandaşlar Düzenli Olarak Bilgilendiriliyor”

6 Şubat depremlerinin ardından büyük zarar gören Adıyaman altyapısının yenilenmesi için başlatılan projede, belediye ile mahalle muhtarları arasında koordinasyon sağlanıyor. Bu çerçevede, mahalle sakinlerinin çalışmalardan dolayı mağduriyet yaşamaması için düzenli bilgi akışı sürdürülüyor. Toplantıda, çalışmaların güncel durumu hakkında detaylı sunumlar yapılırken, mahalle muhtarları da sahada tespit ettikleri sorunları aktardı.

Başkan Tutdere: “Hedefimiz Depremin İzlerini Silmek ve Modern Bir Kent İnşa Etmek”

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapı yenileme çalışmalarının kentin geleceği için kritik önem taşıdığını belirtti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) sağladığı hibe desteğiyle yürütülen projenin, Adıyaman’ın modern bir şehir olarak yeniden inşası için hayati bir adım olduğunu vurgulayan Tutdere, şunları söyledi:

“Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın hibe programı kapsamında kentimizin yağmur suyu ve atık su altyapısını yeniliyoruz. Yapılan çalışmalarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için muhtarlarımızla koordineli şekilde hareket ediyoruz. Hedefimiz, depremin izlerini tamamen silmiş, altyapısı yenilenmiş, modern yolları ve huzurlu yaşam alanlarıyla yeniden ayağa kalkmış bir Adıyaman inşa etmek. Bu doğrultuda, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize her zaman destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Toplantının sonunda, mahalle muhtarlarıyla birlikte sorunların çözümü için yol haritası belirlendi. Adıyaman Belediyesi, altyapı yenileme çalışmalarının planlanan takvim çerçevesinde ilerlediğini ve vatandaşların çalışmalardan en az şekilde etkilenmesi için tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığını duyurdu.

Kaynak : PHA