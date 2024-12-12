Törende konuşan Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Cuma Doğan’ın eğitim camiasına önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayarak, “Birlikte çalıştığımız süreçte; örnek kişiliğiniz, ideal öğretmen ve idareciliğiniz, kurumsal uyum ve insani ilişkilerdeki başarılı tavrınız ile her zaman ‘rol model’ olarak camiamızın takdirini kazandınız” dedi.

Özdemir, Doğan’a emeklilik sürecinde sağlık, mutluluk ve huzur dileyerek, “Emekli olarak aramızdan ayrıldığınız bu günde, bundan sonraki hayatınızda başarı ve mutluluklar diler, selam ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Plaket töreni, eğitim camiasından öğretmen ve idarecilerin katılımıyla sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Törenin ardından emekli Müdür Yardımcısı Cuma Doğan, meslektaşlarıyla vedalaşarak duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak : PHA