Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Küresel petrol arzının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tedarik aksaklıkları ile enerji altyapılarına yönelik saldırıların fiyatları yukarı yönlü etkilediği ifade edildi.

Söz konusu gelişmeler öncesinde 70 dolar seviyelerinde bulunan brent petrolün, son günlerde 112 dolar bandına yükseldiği kaydedildi. Ekonomim'in aktardığına göre, bu artışın etkisiyle 24 Mart itibarıyla motorin fiyatlarına 6 lira zam yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle sıralandı:

Benzin: 64,15 TL

Motorin: 73,41 TL

LPG: 30,94 TL

Türkiye'nin büyük şehirlerinde belirlenen litre fiyatları da şu şekilde açıklandı:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,00 TL

Motorin: 71,10 TL

LPG: 30,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 61,86 TL

Motorin: 70,96 TL

LPG: 29,89 TL

Ankara

Benzin: 62,97 TL

Motorin: 72,22 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir

Benzin: 63,25 TL

Motorin: 72,50 TL

LPG: 30,29 TL

Ayrıca, 5 Mart tarihinde akaryakıt fiyatlarında jeopolitik kaynaklı artışların etkisini sınırlamak amacıyla eşel mobil sisteminin devreye alındığı bildirildi. Bu sistem kapsamında, uluslararası fiyat artışlarının Özel Tüketim Vergisi üzerinden karşılandığı ve buna bağlı olarak Katma Değer Vergisi'nin uygulanmadığı aktarıldı.

Kaynak : PERRE