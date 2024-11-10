10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Albay Yusuf Cem Şencan ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Tören, sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu ve coşkulu bir şekilde okunan İstiklal Marşı ile devam etti.

Anma etkinliklerinde Vali Varol, “57 yıllık ömrünü Türk Milleti’nin bağımsızlığı ve geleceğine adayan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Adıyaman Valiliği’nde Saygı Nöbeti Başladı"

10 Kasım sabahı saat 09.05’te çalan sirenlerle Adıyaman’da hayat durdu. Valilik bahçesinde bir araya gelen Adıyaman Protokolü, gaziler ve vatandaşlar ile birlikte tüm şehirde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın coşkuyla okunmasının ardından, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi. Adıyaman Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Adıyaman Belediyesi'nin çelenk sunumlarını siyasi partilerin çelenk sunumları izledi.

Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı önünde yakılan meşalelerle Mehmetçik, Atatürk için 'Saygı Nöbeti' tutmaya başladı. Törene katılan vatandaşlar, saygı nöbetindeki askerlerle hatıra fotoğrafı çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle gençler ve kadınların nöbet tutan askerlerle fotoğraf çektirmek için büyük ilgi göstermesi dikkat çekti.

Adıyaman’da Atatürk’e duyulan sevgi ve saygıyı simgeleyen saygı nöbeti, vatandaşların katılımıyla anlamlı bir anma etkinliğine dönüştü. Törene katılanlar, Cumhuriyetin kurucusuna ve onun ilke ve değerlerine bağlılıklarını bir kez daha dile getirerek, Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle andı.

Kaynak : PHA