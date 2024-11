Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir." dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında saygıyla andı.

Türkiye Yüzyılı'na adım atan Cumhuriyet'in her alanda başarılı olması için çalışan, emek veren, ter döken tüm vatandaşlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir." dedi.

Muhalefeti ağır ifadelerle hedef alan Erdoğan, son dönemde "sosyal medya Atatürkçüleri"nin ortaya çıktığını öne sürerek, "Atatürk'ü istismar ederek terör örgütleriyle kol kola girenler olduğunu" savundu.

Türkiye'yi güney sınırlarından kuşatma girişimini, yapılan harekatlar ve oluşturulan güvenli bölgelerle önemli ölçüde akamete uğratıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Gelin hep birlikte karşımızdaki tehditlerle yüzleşip mücadele ederek, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye mirası bırakalım" çağrısında bulundu.