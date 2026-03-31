Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, Merkez ve Köy Muhtarları Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Ziyarette, tarımsal üretim, çiftçilerin yaşadığı sorunlar ve özellikle tütün üretimi konularında değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarete Adıyaman Ziraat Odası Genel Sekreteri Fikret Karabiber, iş insanı ve AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Doğan ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Muhtarlarla yapılan görüşmelerde, Adıyaman'ın önemli geçim kaynaklarından biri olan tütün üretimi başta olmak üzere tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlar ele alındı. Üreticilerin artan maliyetler nedeniyle zor durumda kaldığına dikkat çekildi ve desteklenmeleri için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer, köylerde tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sıkıntıları dile getirerek sulama, gübre, mazot fiyatları, üretim maliyetleri ve destekleme politikaları konusundaki beklentileri aktardı. Başkan Özkan ise talepleri dikkatle dinleyerek, Ziraat Odası olarak çiftçilerin yanında olduklarını ve çözüm odaklı görüşmelerin sürdürüleceğini belirtti.

Ziraat Odası Başkanı Özkan, tarımın Adıyaman ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, üreticilerin sorunlarını yerinde dinlemenin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti. Özellikle tütün üreticisinin yaşadığı sıkıntıların yakından takip edildiği ve gerekli girişimlerin sürdürüleceği ifade edildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

