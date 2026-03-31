Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz endişeleri, akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda savaş öncesinde 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrolün varil fiyatı 107,64 dolara kadar yükselirken, sektör kaynaklarına göre motorin grubunda 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 52 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Beklenen zammın pompaya yansıması halinde, Adıyaman'da motorinin litre fiyatının 79,71 liraya çıkması bekleniyor.

Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Adıyaman

Benzin: 64,67 TL

Motorin: 77,19 TL

LPG: 30,94 TL

Bazı büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,52 TL

Motorin: 74,87 TL

LPG: 30,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,38 TL

Motorin: 74,73 TL

LPG: 29,89 TL

Ankara

Benzin: 63,49 TL

Motorin: 76,00 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir

Benzin: 63,76 TL

Motorin: 76,27 TL

LPG: 30,29 TL

Kaynak : PERRE