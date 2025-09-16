İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftadır uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 183 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve bin 811 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

“4 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;

1 ton 183 kg uyuşturucu madde ile

2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik.

1.811 şüpheliyi yakaladık!

İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara, İzmir, Samsun, Konya, Mersin, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Manisa, Diyarbakır, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir, Denizli, Hatay, Sakarya, Malatya, Eskişehir, Kahramanmaraş, Aydın, Mardin, Trabzon, Van, Ordu, Erzurum, Zonguldak, Adıyaman, Elazığ, Osmaniye, Rize, Yalova, Çorum, Kırklareli, Sinop, Amasya, Çanakkale, Düzce, Kütahya, Afyonkarahisar, Karaman, Niğde, Bolu, Giresun, Kars, Kilis, Sivas, Iğdır, Nevşehir, Bingöl, Uşak, Aksaray, Batman, Isparta, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Edirne, Tokat, Burdur, Bilecik, Erzincan, Hakkari, Muş, Şırnak, Siirt, Ağrı, Artvin, Bitlis ve Çankırı'da 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenledik.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz!”

Kaynak : PHA