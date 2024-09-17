Özellikle deprem bölgesine yönelik kapsamlı değişiklikler yapılması planlanıyor. Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre, kararname kapsamında, Adıyaman başta olmak üzere, depremden ağır etkilenen illerin valilerinin değiştirilerek, tecrübeli ve kriz yönetiminde başarılı “süper valilerin” atanacağı öğrenildi.

Deprem Bölgesine "Süper Valiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle deprem bölgesinde görev yapacak valilerin seçiminde hassas davrandığı belirtiliyor. Bu bölgelerde vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olacak, saha tecrübesi güçlü valilerin görevlendirilmesi planlanıyor. Özellikle deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerle mücadelede tecrübesi bulunan isimlerin, kritik illere atanacağı ifade ediliyor.

"Değişim Süreci Devam Ediyor"

İçişleri Bakanlığı'nın önerisiyle hazırlanan kararnamenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Deprem bölgeleri dışında, diğer illerde de yönetimsel değişikliklerin yapılacağına dair bilgiler yer almakta.

Kaynak : PHA