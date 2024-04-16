Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü ve AFAD yetkilileri de katıldı.

Toplantıda il merkezi ve köylerinde inşa edilen TOKİ Afet Konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri ile sahadaki son durum ele alındı. Ayrıca vatandaşlara farklı alanlarda sunulan hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesine yönelik hususlar istişare edildi. Çözüm önerileri ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının amacı, vatandaşların yaşadığı sorunları tespit etmek ve hizmet kalitesini artırarak, konut teslim süreçlerini ve diğer hizmetleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmek için gereken adımları atmak oldu. Vali Dr. Osman Varol, toplantı sonrası halkın memnuniyetini artırmak için gerekli tüm çalışmaların titizlikle yürütüleceğini belirtti.

Kaynak : PHA