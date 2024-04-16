İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde 6 bin 530 kaza meydana geldiğini, 75 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya,ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilindeki trafik verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İletişim'den '830 Suriyeli öğretmen atandı' iddialarına yalanlama İletişim'den '830 Suriyeli öğretmen atandı' iddialarına yalanlama

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinde 26 bin 804 personel görev yaptığını belirterek, 3 milyon 642 bin 538 denetimin gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerde 485 bin 710 işlem yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Tatilde 6 bin 530 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 75 canımızı kaybettik, 10 bin 810 kişi de yaralandı. Düzce'de selektörle diğer sürücüleri uyaran araçlara yazılan cezalar iptal edildi" dedi.

Kaynak: igf