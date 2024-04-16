Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve kurum çalışanlarını kabul etti.

Kabulde, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, hafta boyunca gerçekleştirilecek turizm faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında Vali Dr. Osman Varol’a bilgiler verdi. Adıyaman, tarihi süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yaparak bu uygarlıkların izlerini taşıyor ve sahip olduğu tarihi ören yerleriyle adeta bir açık hava müzesi konumunda bulunuyor.

48nci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman’da:

PROGRAM

•16-22 Nisan 2024 (Hafta Boyunca)

Saat: 09.00-16.00

Perre Antik Kentinde Uygulamalı Arkeolojik Kazı Çalışması:

İlk, Orta ve Lise dereceli okullarımızdan öğrencilerimizin

Kültürel miras alanlarımıza ve arkeolojiye ilgilerini artırmak,

Kültürel varlıklarımızın korunması yönünde farkındalıklarını arttırmak amacıyla arkeologlar eşliğinde Uygulamalı Arkeolojik Kazı Çalışmaları

•17 Nisan 2024 Çarşamba

Saat: 09.00-11.00

Cendere Köprüsü Çevre Temizliği Sosyal Sorumluluk Faaliyeti

Saat: 13.30 "Coltour Projesi Sonuç Konferansı

Yer: ADYÜ M. Vehbi Koç Konferans Salonu

•18 Nisan 2024 Perşembe

Saat: 12.00

"Kültürel Faaliyetlerde Göçmenler, Mirasın Korunması ve Turizmin

Geliştirilmesi" adlı AB Proje Konferansı

1. Proje Toplantısı

2. Sektör Temsilcileri Toplantısı

3. Öğle Yemeği

Yer: Kervansaray Botanik Cafe ve Restaurant

•19 Nisan 2024 Cuma

Saat: 10:30

Deprem Sonrası Adıyaman'da Turizm Konulu Panel

Yer: Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu

Kaynak : PHA