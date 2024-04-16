Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve kurum çalışanlarını kabul etti.
Kabulde, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, hafta boyunca gerçekleştirilecek turizm faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında Vali Dr. Osman Varol’a bilgiler verdi. Adıyaman, tarihi süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yaparak bu uygarlıkların izlerini taşıyor ve sahip olduğu tarihi ören yerleriyle adeta bir açık hava müzesi konumunda bulunuyor.
48nci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman’da:
PROGRAM
•16-22 Nisan 2024 (Hafta Boyunca)
Saat: 09.00-16.00
Perre Antik Kentinde Uygulamalı Arkeolojik Kazı Çalışması:
İlk, Orta ve Lise dereceli okullarımızdan öğrencilerimizin
Kültürel miras alanlarımıza ve arkeolojiye ilgilerini artırmak,
Kültürel varlıklarımızın korunması yönünde farkındalıklarını arttırmak amacıyla arkeologlar eşliğinde Uygulamalı Arkeolojik Kazı Çalışmaları
•17 Nisan 2024 Çarşamba
Saat: 09.00-11.00
Cendere Köprüsü Çevre Temizliği Sosyal Sorumluluk Faaliyeti
Saat: 13.30 "Coltour Projesi Sonuç Konferansı
Yer: ADYÜ M. Vehbi Koç Konferans Salonu
•18 Nisan 2024 Perşembe
Saat: 12.00
"Kültürel Faaliyetlerde Göçmenler, Mirasın Korunması ve Turizmin
Geliştirilmesi" adlı AB Proje Konferansı
1. Proje Toplantısı
2. Sektör Temsilcileri Toplantısı
3. Öğle Yemeği
Yer: Kervansaray Botanik Cafe ve Restaurant
•19 Nisan 2024 Cuma
Saat: 10:30
Deprem Sonrası Adıyaman'da Turizm Konulu Panel
Yer: Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu
Kaynak : PHA