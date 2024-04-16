Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Lalapaşa ilçesinde 6 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Demirköy köyü sınırları içerisinde devriye görevi sırasında yurt dışına kaçmaya çalışan 5 Mısır uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör şahsı yakaladı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 araç da ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: igf