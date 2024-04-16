Vali Dr. Osman Varol'un başkanlık ettiği haftalık değerlendirme toplantısında, İl Özel İdaresi'nin köylerde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, devam eden projeler ve yatırımların durumu incelendi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, bugüne kadar yürütülen çalışmaların yanı sıra geleceğe yönelik atılması gereken adımlar ve hedefler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Adıyaman İl Özel İdaresi’nin, kırsal altyapı ve toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri geliştirmek amacıyla projelerine ve çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

Kaynak : PHA