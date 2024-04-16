Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 3,42 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda N.İ ve R.A adlı şahısların yapılan GBT/UYAP sorgulamalarında çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan N.İ ve R.A adlı şahıslar, Polis Merkezi'ne götürülerek gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak : PHA