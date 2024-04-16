Trabzon’dan gelen ve özel bir bankadan emekli olan Işıl çifti, emekli ikramiyeleri ve ailelerinin desteğiyle Taşlıca Köyü’nde yapılan bu yatırımla eğitime katkı sağladı.

Hayırsever Işıl çifti, eğitimin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu belirterek, köydeki gençlerin donanımlı bir eğitim almasının geleceğe umutla bakmalarına olanak sağlayacağını ifade etti. Işıl çifti, "Gençlerimizin iyi bir eğitim alarak hayata hazırlanmaları, toplumumuzun gelişimi ve ilerlemesi için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Programın sonunda, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban tarafından Işıl çiftine teşekkür plaketi takdim edildi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, açılış konuşmasında, "6 Şubat Pazarcık deprem felaketi sonrası bölgemizde eğitim yapılarımız olumsuz etkilendi. Bu dönemde ülkemizin dört bir yanından yardıma koşan vatandaşlarımız, ulusal dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi.

Trabzon'dan gelen Işıl çifti de bu dayanışmanın bir yansıması olarak Taşlıca köyünde bir ilkokul inşa ederek, minik öğrencilerimiz için bir kahraman oldular. Kendilerine ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür eder, IŞIL İlkokulu'nun memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Programa, Adıyaman Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, hayırseverler Aziz Erkut Işıl ve Şener Işıl, şube müdürleri, köy muhtarı, okul müdürü, köy halkı ve öğrenciler katıldı.

Kaynak : PHA