Psikoloji alanında akademik gelişime katkı

Adıyaman Üniversitesi Psikoloji Bölümü, nitelikli akademik kadrosu ve güncel müfredata dayalı eğitim yaklaşımıyla, öğrencilerin bilimsel bilgi birikimlerini geliştirmeyi hedefliyor. Bölümde verilecek teorik ve uygulamalı eğitim sayesinde, öğrencilerin hem psikoloji bilimine hem de topluma katkı sağlayabilecek donanımla yetişmesi amaçlanıyor.



Üniversite yetkilileri, psikoloji eğitiminin önemine dikkat çekerek, bu alandaki eğitimin yalnızca akademik değil, aynı zamanda bireysel ve toplumsal iyilik halini güçlendiren bir rol üstlendiğini ifade etti.



YÖK’e teşekkür mesajı

Yeni bölümün açılması sürecinde verilen destekten dolayı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür eden yetkililer, Psikoloji Bölümü’nün hem Adıyaman Üniversitesi’nin akademik profilini güçlendireceğini hem de bölge gençleri için yeni bir eğitim ve kariyer fırsatı oluşturacağını belirtti.

Kaynak : PHA