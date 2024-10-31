Prof. Dr. Keleş, davet mesajında, Cumhuriyet’in 101. yılı anısına düzenlenen bu anlamlı etkinlikte pop müziğin sevilen ismi Sinan Akçıl’ın sahne alacağını belirterek, “Tüm hemşehrilerimizi ve öğrencilerimizi bu özel gecede bizlerle birlikte olmaya davet ediyoruz. Sinan Akçıl’ın sahne alacağı bu gecede siz değerli misafirlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız,” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Konseri Detayları:

Tarih: 2 Kasım 2024

Saat: 20.00

Yer: Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü, Gençlik Meydanı

Kaynak : PHA