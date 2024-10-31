Alınan bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi 1254 Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bahçedeki moloz ve atıkların tutuşmasıyla kısa sürede bahçenin tamamına yayılan yangın, apartmanda büyük korku ve paniğe neden oldu.

Apartman sakinleri, panikle kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, alevlerin büyümesini önlemek için hızla müdahalede bulundu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Apartman sakinleri de yangını söndürmek için büyük caba gösterdiği görüldü.

Kaynak : PHA