Sanatseverler Yoğun İlgi Gösterdi

Sergide 50 resim ve seramik eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Genç yeteneklerin kadın temasını ele aldığı eserleri, ziyaretçileri etkilerken, öğrenciler de eserlerine gösterilen yoğun ilgiden dolayı gurur yaşadı. Kadınların toplumdaki yerini ve kadın haklarını sanatsal bir bakış açısıyla yansıtan sergi, akademisyenler ve sanatseverlerden tam not aldı.

Sanatta Kadın Teması Öne Çıkıyor

Sergide yer alan eserler, kadınların yaşam mücadelesini, özgürlüğünü, gücünü ve toplumdaki rollerini sanatsal bir üslupla ele alıyor. Resimlerin yanı sıra, seramik eserler de ziyaretçilerin dikkatini çekti. Kadın figürlerinin ön planda olduğu tablolar ve el yapımı seramik eserler, estetik ve anlam derinliğiyle büyük beğeni topladı.

28 Mart’a Kadar Ziyaret Edilebilecek

Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi, 6-28 Mart 2025 tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Üniversite yetkilileri, kadın hakları ve sanatı bir araya getiren bu özel sergiye tüm sanatseverleri davet etti.

Sergi, Adıyaman Üniversitesi'nin sanata ve kadın haklarına verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA