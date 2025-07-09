120 genç hekim mezun oldu

Bu yıl mezun olan 120 tıp öğrencisi, hekimlik mesleğine ilk adımlarını attı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Tıp Fakültesi Dönem Birincisi Ayşenur Kılınç’ın konuşmasıyla başladı. Kılınç, tıp eğitimi sürecinde yaşadıkları zorluklar ve edindikleri bilgi birikimiyle artık topluma hizmet etmeye hazır olduklarını vurguladı. Konuşmanın ardından Ayşenur Kılınç, mezuniyet kütüğüne ismini çakan plaketi, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile birlikte yerleştirdi.

Rektör Keleş: ‘Bugün sadece bir mezuniyet değil, insanlığa hizmetin başlangıcı’

Törende konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencilerin yalnızca bir diplomaya değil, aynı zamanda insan hayatını emanet alacak bir sorumluluğa sahip olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Adıyaman Üniversitesi ailesi olarak bu anlamlı törende bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz. Bugün yalnızca bir mezuniyet değil aynı zamanda insanlığa hizmet etme sorumluluğunu üstlenmenin de başlangıcıdır. Mezun olan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, meslek hayatlarında üstün başarılar diliyorum.”

Hekimlik yeminleriyle mesleğe adım attılar

Rektör Keleş’in ardından kürsüye çıkan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Bağış da mezun öğrencilere seslenerek, “Hekimlik, yalnızca bilgi ve beceriyle değil, vicdan ve etikle icra edilen bir meslektir. Sizlere güveniyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından mezun öğrenciler cübbelerini giydi ve hekimlik mesleğinin evrensel etik ilkelerine bağlı kalacaklarına dair yemin etti. Törende duygusal anlar yaşanırken, ailelerin sevinç gözyaşları dikkat çekti.

Kep fırlatma ve fotoğraf töreniyle sona erdi

Tören, mezun öğrencilerin kep atma merasimiyle devam etti. Ardından katılımcılar ve aileler mezunlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerin meslek hayatlarına uğurlandığı bu anlamlı gün, karşılıklı tebriklerle sona erdi.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu yıl da sağlık ordusuna yeni hekimler kazandırmanın haklı gururunu yaşadı.

Kaynak : PHA