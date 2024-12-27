AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç.Dr.İshak Şan öncülüğünde Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik ve beraberinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tepe, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Kaplan ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr Kasım Turgut, Ankara'da başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve bir çok bürokratla görüşme sağlayarak merkezdeki Devlet Hastanesi, Altınşehir Mahallesi'nde yapılacak olan hastanenin yeri ve projesindeki çalışmaları, ilçelerdeki sağlık yatırımları ve il merkezindeki yapılacak olan birinci basamak sağlık tesisleri konuları ele aldı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç.Dr.İshak Şan ve beraberindekiler ilk olarak Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile görüşerek Adıyaman'da sağlık alanında devam eden yatırımlar ile yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapılan görüşmede Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na Adıyaman'daki Onkoloji Hastanesi'nin geldiği son aşama, taşıması tamamlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki son durum, yapımı devam eden Devlet Hastanesi ve Altınşehir Mahallesi'nde yapılacak olan hastanenin yeri noktasında görüş alışverişinde bulunularak, projenin hızlandırılması talebini iletti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr.İshak Şan öncülüğündeki heyet, daha sonra sırasıyla Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Halim Özçevik, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Öztürk, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Eray Çınar ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan'ı ziyaret ederek Adıyaman'a yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ile ilgili istişarelerde bulundular.

Temaslar sonrasında değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç.Dr.İshak Şan, Adıyaman'ın Ankara'daki adresi olarak, ilgili tüm bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını ifade ederek, Adıyaman'ın kalkınması ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması adına yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.



"Ankara’daki temaslarımızın Adıyaman'a hayırlı sonuçlar getireceğine inanıyoruz"



Adıyaman'ı sağlık üssü konumuna getirmek için yöneticilerle birlikte ciddi bir efor sarf ettiklerini aktaran Milletvekili Doç. Dr.İshak Şan, "Adıyamanlı vatandaşlarımızın sağlığı için bölgede söz sahibi olma adına sağlık alanındaki yatırımların takipçisi olarak bugün ilimizin yöneticileriyle birlikte Ankara'da aşındırmadığımız kapı kalmadı. Birçok aşamadan oluşan sağlık yatırımlarının takipçisi olarak kentimize en güzelini en iyi şekilde sunmak için mücadele veriyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başta olmak üzere birçok bürokratımız ile kentimizde sağlıktaki devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında geniş çaplı istişarede bulunduk. İl Sağlık Müdürümüz Prof.Dr. Mehmet Şirik başta olmak üzere ekibinin özverili mücadelesiyle planlanan yatırımları çok hızlı şekilde halkımızın hizmetine sunacağımızı umut ediyorum. Bu süreçten sonra hep birlikte sağlık alanındaki gelişmeleri daha iyi bir noktaya taşımak için mücadele ederek, yöneticilerimizle birlikte her kapıyı aşındırmak için çalışacağız. Ankara’daki temaslarımızın Adıyaman'a hayırlı sonuçlar getireceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA