4 Ay Süren Çalışmalar Sonucunda Operasyon Başlatıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarının bireylerin yanı sıra toplumun geleceğini tehdit ettiğini vurguladı. Operasyonların detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 4 ay süren çalışmalar sonucunda sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapma, bahis oynamaya teşvik etme suçlarından yüksek takipçili sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturma başlatıldı."

16 İlde “Siberağ-13” Operasyonu

Operasyonlar, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Mersin, Ağrı, Antalya, Batman, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Isparta, Sakarya ve Şırnak’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda yasa dışı bahisle bağlantılı çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bakan Yerlikaya, operasyonların sonucunda 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Toplumun Geleceğini Tehdit Eden Suçlarla Mücadelemiz Sürecek"

Yerlikaya, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, operasyonların toplumun huzur ve güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA