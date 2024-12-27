Badem Ezmesinden Çikolataya, El Emeği Ürünler Fuarda

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Adıpayam Kooperatifi, Galataport’taki fuarda badem ezmesi, badem şekeri, draje ve çikolata gibi el emeğiyle üretilen ürünlerini sergiledi. Kadınların emekleriyle hazırlanan bu ürünler, fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

"Adıyaman’ın Lezzetlerini Tatmaya Davet Ediyoruz"

27-29 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan fuarda Adıpayam Kooperatifi, hem Adıyaman’ın kültürünü tanıtmayı hem de kadın emeğini desteklemeyi hedefliyor. Adıpayam yetkilileri, İstanbulluları stantlarına davet ederek şu açıklamada bulundu:

"Adıyaman’ın lezzetlerini tatmak ve kadın emeğine destek olmak isteyen herkesi standımıza bekliyoruz."

Galataport’taki fuar, Adıyaman’ın gastronomik zenginliklerini tanıtma ve kadın girişimcilerin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak : PHA