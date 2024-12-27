"Güçlü dayanışmayla geleceğe yürüyoruz"

Adıyaman’ın yaşadığı zorluklara rağmen ayağa kalkmayı başardığını vurgulayan Doğan, dayanışma ve birlik mesajı verdi: "Adıyaman halkının birbirine kenetlenerek sergilediği dayanışma, her türlü sıkıntının üstesinden gelebileceğimizin en büyük kanıtıdır. Bu ruh, 2025 yılında daha güçlü adımlarla geleceğe yürümemizi sağlayacak. Adıyaman’ımızın hak ettiği gelişmeyi ve refahı sağlamak için her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz."

"2024, zorluklarla dolu bir yıldı"

Engin Doğan, geçen yılın ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da ekonomik ve sosyal zorluklarla geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "2024, halkımızın artan hayat pahalılığı, işsizlik ve doğal afetlerin getirdiği sıkıntılarla mücadele ettiği bir yıl oldu. Ekonomik sorunların çözümü, sosyal adaletin sağlanması ve hak edilen refahın hayata geçirilmesi için mücadelemiz sürecek."

Doğan, yeni yıl için dileklerini şu sözlerle paylaştı:

"2025 yılının, Adıyaman’ımız ve ülkemiz için barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte, dayanışmayla daha aydınlık günlere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."



Kaynak : PHA