"Türkiye Cumhuriyeti’nin Temelleri Hedef Alınıyor"

Gülizar Biçer Karaca, Ahmet Mahmut Ünlü’nün "Biz şeriatçıyız, ne işimiz var bu düzenle, bu rejimle" şeklindeki ifadelerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenine ve temel niteliklerine açık bir saldırı niteliği taşıdığını belirtti. Biçer Karaca, bu söylemlerin toplumsal kutuplaşmayı derinleştirme riski taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini ve anayasal düzenini hedef alan hiçbir söylem, hukuk devleti ilkemizle bağdaşmaz. Bu ifadeler, yalnızca Anayasamızın 2. ve 174. maddelerine aykırılık teşkil etmekle kalmayıp, vatandaşlarımız arasında kin ve düşmanlığı körükleme potansiyeline sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik ve hukuk devleti nitelikleriyle tüm vatandaşlarına eşit ve özgür bir yaşam alanı sunmaktadır."

"Sistematik Saldırılar Hukuk Önünde Cevap Bulacak"

Biçer Karaca, Ahmet Mahmut Ünlü’nün geçmişte de benzer açıklamalar yaptığını hatırlatarak, bu ifadelerin tesadüfi olmadığını ve sistematik bir ideolojik tutumu yansıttığını ifade etti:

"Aynı şahsın daha önce de laik Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan açıklamaları, bu söylemlerin bireysel bir fikir beyanı olmadığını, anayasal düzenimize yönelik sistematik bir saldırı olduğunu gösteriyor. Bu durum, laiklik gibi demokratik bir hukuk devleti olmanın temel taşına açık bir meydan okumadır."

"Adaletin Simgesi Olan Cübbe, Şeriatçıların Gölgesine Teslim Edilmez"

Karaca, bu tür açıklamaların Anayasa’nın 174. maddesiyle korunan inkılap kanunlarına ve Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuna yönelik değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Karaca, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu tür açıklamalara sessiz kalmak, cumhuriyetimizin temel değerlerine ve hukuk devletine yönelik bir tehdidi göz ardı etmek anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine saldıranlar, o temellerin altında kalmaya mahkumdur. İnanıyorum ki bu millet, adaletin simgesi olan cübbeyi, şeriatçıların lakabına veya gölgesine teslim etmez."

Hukuki Süreç Başladı

Meclis Başkanvekili, Ahmet Mahmut Ünlü’nün söz konusu ifadeleriyle ilgili soruşturma açılması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi başvuruda bulunduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlı milyonlarca vatandaşın sesi olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA