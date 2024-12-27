Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı Hayalimizi Paylaşanlara Hayır Demeyiz"

AK Parti Balıkesir İl Kongresi’nde konuşan Erdoğan, geçmişte AK Parti’den ayrılanlara göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin nasıl hayal kırıklığına uğradığını görüyoruz. İdeallerimize ve davamıza inanan kimseye sırtımızı dönmeyiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına hayır demeyiz. Umutlu olmak için yeteri kadar sebebimiz var."

Bu sözler, Ahmet Davutoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "Ruhen AK Parti’den kopmadım" açıklamasıyla birlikte değerlendirildiğinde, siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı.

Davutoğlu’nun Açıklamaları: "AK Parti ile Ruh Bağım Kopmadı"

Ahmet Davutoğlu, son dönemde yaptığı açıklamalarda AK Parti ile olan bağını dile getirmişti. Davutoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ruh bakımından AK Parti’den hiç kopmadım. Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da."

Davutoğlu ayrıca, siyasi bir toparlanma çağrısı yaparak, "Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Bu AK Parti içinde olur, alternatif bir oluşum olarak olur. İkisine de varım" demişti.

"Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye Geçişler Hız Kazandı"

Davutoğlu’nun açıklamalarıyla eş zamanlı olarak, Gelecek Partisi’nde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Gelecek Partisi’nin önemli isimlerinden Nedim Yamalı, bu hafta AK Parti’ye geçerek yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Yamalı’nın bu kararı, AK Parti saflarında yeniden yapılanma ve toparlanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yeni Bir Siyasi Dönüşüm mü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balıkesir’deki açıklamaları ve Davutoğlu’nun AK Parti ile bağlarını koparmadığına yönelik sözleri, siyasi kulislerde "AK Parti içinde yeni bir birleşme veya dönüşüm hareketi mi başlıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Siyasi analistler, Erdoğan’ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde AK Parti’nin yeniden yapılanma ve büyüme hedeflerini gözeterek, geçmişte ayrılan isimlere kapı araladığı yorumunda bulunuyor.

Kaynak : PHA